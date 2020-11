Rapallo: la Culla di Natale a Montallegro

Da Don Gianluca Trovato rettore del Santuario di Montallegro e Nadia Molinaris, la “Pulce” riceviamo e pubblichiamo

La Culla di Natale al Santuario di Montallegro dal 29 novembre 2020 al 6 gennaio 2021. Un percorso e non un evento per rivivere insieme il Natale della nostra infanzia.

Dal 29 novembre ( prima Domenica di Avvento) e tutte le Domeniche sino al 6 gennaio, chi salirà per una passeggiata, o per la S. Messa troverà sul piazzale una grande capanna con una mangiatoia vuota che attende;

dove invitiamo tutti, ma soprattutto bambini e anziani a portare e depositare la loro letterina-preghiera a Gesù Bambino;

i bambini saranno accolti da S. Giuseppe (il nostro Cesare Florio) che donerà loro un piccolo Gesù Bambino, che il Rettore, ogni Domenica nelle SS.Messe delle ore 10.00 – 11.30 e 16.00 benedirà, insieme a quelli che ognuno di voi vorrà portare, magari da tempo dimenticati in soffitta;

all’entrata del negozio, si potranno scegliere oggetti natalizi tutti realizzati a mano e col cuore dai tanti volontari che già da settembre hanno dato il loro tempo, le offerte per tali oggetti, saranno interamente devolute per far fronte ai bisogni più urgenti che sono tanti;

per la S. Messa di mezzanotte cercheremo con l’allestimento di farvi sentire ancor di più il calore del S. Natale e all’uscita, una fetta di panettone (nel rispetto delle norme ovviamente) sarà l’abbraccio che non possiamo scambiarci;

alcune letterine saranno lette tra le preghiere dei fedeli e tutte, cancellando i riferimenti personali, saranno raccolte ed esposte, accanto al Presepe sino a Natale 2021.

Dal giorno di Natale all’Epifania nella capanna sarà esposto dalle ore 10.00 alle ore 17.00, l’antico Presepe del Santuario con personaggi alti 80 cm.

Se dovremo modificarci a causa di nuove norme lo faremo, ma faremo anche di tutto per non spegnere il sorriso di questa Festa sul volto dei nostri bambini.

Maria scelse questo luogo, che oggi per la sua particolarità, ci dà spazi aperti permettendoci di salire in sicurezza tra terra e cielo,

ma scelse anche in quel suo “eccomi” di darci il Bimbo Gesù, che anche quest’anno, nonostante tutto, nascerà…

!! Un percorso per continuare in sicurezza a vivere, SOLO se vieteranno la partecipazione alle SS. Messe il tutto si svolgerà online!!

Buon Natale a tutti dal Rettore Don Gianluca Trovato, Circolo della Pulce, “S. Giuseppe” e tutti i Volontari che hanno contribuito.

Per info e/o programma aggiornato www.circolodellapulce.it tel (ore pasti) 320 0610660

Video: https://youtu.be/zzwTSwSVcdg

P.S. nel caso e nella speranza che le disposizioni in materia di sicurezza Covid permetteranno gli spostamenti tra Comuni, l’invito a questo percorso e a portare la propria letterina è esteso a tutti.