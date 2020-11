Pallanuoto M/ A1: Quinto – Pro Recco 4-17

Dall’ufficio stampa della Pro Recco Waterpolo 1913 riceviamo e pubblichiamo

Inizia con tre punti il campionato della Pro Recco: nella gara d’apertura del girone A, i biancocelesti superano il Quinto per 4-17 nella piscina di Sori.Senza Echenique, guarito dal Covid-19 ma indietro di condizione, e Aicardi, in recupero dopo l’operazione alla spalla, mister Hernandez schiera nei tredici i giovani Rossi e Mangiante.

A segnare la prima rete del match è uno dei volti nuovi, Nicholas Presciutti, in gol con un tocco sotto porta dopo due minuti di gioco. La doppietta di Panerai, in superiorità, riprende due volte i biancocelesti, che però tornano in vantaggio a 25 secondi dalla sirena: il tiro di Younger, sporcato dal muro difensivo del Quinto, non dà scampo a Pellegrini.

Il pressing a tutto campo dei biancocelesti anestetizza le azioni offensive dei padroni di casa che nel secondo quarto non impensieriscono quasi mai Bijac e subiscono un parziale di 0-4: è Figlioli il protagonista delle prime due reti, prima con l’assist a Di Fulvio sulla linea dei due metri, poi con un bolide che Pellegrini può solo guardare. Il mancino di Mandic e il tiro di Luongo a baciare il palo corto portano il risultato sul 2-7 al cambio campo.

Il terzo tempo si apre con il gol di Brambilla, poi è solo Pro Recco che scappa sul 3-12 con la doppietta di Di Fulvio (alzo e tiro e controfuga), il dribbling di Mandic concluso da una palombella e i tocchi ravvicinati di Younger e Presciutti che mettono il sigillo sul match.

Negli ultimi otto minuti Hernandez schiera Negri a difesa della porta, la Pro Recco non si ferma e inchioda il risultato sul 4-17 con Mandic e Di Fulvio, migliori marcatori di giornata, che calano il loro poker personale.

Per il tabellino: https://www.federnuoto.it/home/pallanuoto/campionato-a1-maschile/2020-2021-pn-m/regular-season-pn-m-2020-2021/regular-season-pn-m-2020-2021-girone-a.html#/tabellino/19228-1:iren-genova-quinto-pro-recco.html