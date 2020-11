Lettere/ “‘Santa’, il decoro urbano nelle zone di serie B”

Da Mauro Marchi riceviamo e pubblichiamo

Anche se in questo momento di crisi le priorità dovrebbero essere concentrate sulla sanità (essere portatore di iniziative in Regione) e sull’economia (aiutando con fondi attività in sofferenza e persone che non arrivano a fine mese) a ‘Santa’ si investe sulla riqualificazione territoriale, vedasi il recupero dei cannoni e l’area del peep. Suggerisco un’altra zona di via Mortero, il magazzino a cielo aperto del comune. Questa zona anche se appartiene a residenti di serie b, andrebbe rivalutata, mi auguro che questa segnalazione arrivi anche al comitato di San Siro affinché solleciti interventi.