Lettere/ “Recco, progetti da 9 milioni; mi vengono i brividi”

Da Cristiano Scarpi riceviamo e pubblichiamo

Leggo (http://www.levantenews.it/index.php/2020/11/11/recco-nove-milioni-di-opere-pubbliche-nel-2021-primo-park-in-via-roma/), e mi vengono i brividi, le dichiarazioni del sindaco di Recco.

Cito:

“Grazie all’attività degli uffici siamo riusciti a dare vita a una programmazione concreta, in grado di rispondere alle esigenze dei cittadini” commentano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai lavori pubblici Caterina Peragallo.

Stiamo parlando della stessa Peragallo ….insomma quella del disastro della passerella di ferro? Quella che ha abbattuto tutti gli alberi di via Rebora (così non deve fare più manutenzione)? Quella che ci annuncia per il tramite dello staff del sindaco che ha cambiato le lampadine bruciate (si veda il post del 02/11/20)? Quella?

Qua abbiamo bisogno di un urbanista.