Lavagna: minacce con coltello e lancio pietre, denunciato

I carabinieri di Lavagna, a seguito di una querela sporta da un 33enne residente nel comune, deferiva in stato di libertà per “minacce grave e danneggiamento” un 39enne, con precedenti penali, di Sestri Levante poiché per motivi riconducibili a pregressi dissapori lavorativi, dapprima, inviava dei messaggi contenenti “minacce” e poi, armato di un coltello, persisteva nelle minacce, tentando invano di colpirlo. Non contento, inoltre, con il lancio di una grossa pietra, danneggiava il cofano dell’autovettura del denunciante, provocando danni quantificati in 1.000 euro.