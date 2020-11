La guerra del covid, dal fronte alle retrovie

Non siamo certo i primi a dirlo. Ma siamo in guerra, la guerra del covid. Una guerra che dal terzo millennio e dall’era digitale ci riporta ai tempi bui delle pandemie dovute a vaiolo, peste, colera, mali all’epoca altrettanto sconosciuti con cui condividiamo il tempo della quarantena.

In guerra come quelle più recenti, da cui ereditiamo il coprifuoco.

E come in ogni guerra ci sono le categorie al fronte: malati; medici; infermieri; volontari delle pubbliche assistenze; agenti di polizia; carabinieri e vigili del fuoco chiamati a gestire situazioni in presenza di soggetti colpiti da covid. E ancora: i dipendenti delle onoranze funebri e quelli delle ditte che sanificano gli ambienti; gli addetti al ritiro dei rifiuti dei soggetti positivi.

Altrettanto nutrita la schiera di chi sta nelle retrovie. Le tante persone che hanno perso il lavoro ed i loro familiari, che sono senza un futuro economico; chi, costretto a casa, viene limitato nei movimenti necessari per mantenersi in forma; chi svolge funzioni a contatto col pubblico; chi convive con persone positive.

Il bombardamento di notizie sul covid, i divieti, le chiusure influiscono in ogni caso su tutta la popolazione.

Avremmo bisogno dell’illusione di uscire dal tunnel; di poter tornare a vivere nella normalità; di sentirci dire che presto tutto tornerà come prima, meglio di prima. Sarebbe bello ci ricordassero che ci sono centenari guariti dal covid; che ci sono malati che hanno ripreso a vivere senza strascichi; che torneremo sulle spiagge senza dovere fare code e nei ristoranti senza limiti di orario e di commensali. A volte la retorica aiuta a sperare e a vivere.