Chiavari: lunedì, online, la nuova avventura di Bacci Pagano

La nuova avventura di Bacci Pagano: letture di Lucia Caponetto e presentazione di Valeria Corciolani

Lunedì 16 novembre, alle ore 18, ‘Piazza Levante’ e Wylab organizzano online la presentazione dell’ultimo libro dello scrittore genovese Bruno Morchio.

Il romanzo s’intitola “Voci nel silenzio” ed è pubblicato da Garzanti, nell’ambito della fortunata serie dedicata a Bacci Pagano, il celeberrimo investigatore dei carruggi. Il libro è disponibile sia in libreria che sulle principali piattaforme.

A chiacchierare con Bruno Morchio abbiamo invitato la sua amica e collega scrittrice Valeria Corciolani. Il loro dialogo sarà inframmezzato dalle letture dell’attrice Lucia Caponetto.

Modera, per ‘Piazza Levante’, il nostro Alberto Bruzzone.

L’incontro durerà circa 60 minuti e la partecipazione è gratuita. Ci è parso doveroso continuare ad offrire ai nostri lettori ciò che al momento non possiamo organizzare dal vivo. Seguiranno altri appuntamenti, secondo questo format, sino a quando non potremo rivederci di persona.

Per partecipare, è sufficiente visitare la pagina YouTube di ‘Piazza Levante’, dove sarà ospitata la diretta: https://www.youtube.com/channel/UCsQc8gPY8vltkvtLNpQGU2A.