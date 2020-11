Chiavari: inaugurazione di nuove sedi per associazioni sportive

di Giuseppe Valle

Questa mattina c’è stata una doppia inaugurazione in piazza Gagliardo: nuove sedi per le associazioni “Pro Scogli” (presidente Mauro Barabino) e “Amici del mare e degli Scogli” (presidente Alberto Sivori) che da via Preli vanno ad occupare locali nella struttura creata sulla nuova passeggiata, concessi in comodato d’uso dal Comune.

All’inaugurazione erano presenti il sindaco Marco Di Capua, l’assessore regionale Ilaria Cavo, Gianluca Ratto, Antonio Segalerba, Fiammetta Maggio, Sandro Garibaldi.

Marco Di Capua





Ilaria Cavo, Antonio Segalerba e Marco Di Capua

Le associazioni hanno rispettivamente 160 e 60 soci; questo spostamento consente loro di ridurre drasticamente le spese e assicurare agli iscritti un ambiente più salubre.

Alberto Sivori





Una seconda iniziativa è quella di consentire di nuotare d’inverno all’aperto nella piscina naturale e protetta che è costutuita dallo specchio d’acqua di fronte alla nuova passeggiata, questo per offrire un’alternativa alla chiusura delle strutture al chiuso. Al progetto, varato dal Comune, contribuiscono le due associazioni suddette e la Chiavari Nuoto il cui presidente, Danilo Ghio, incoraggia ad usufruire di questa possibilità, assicurando che il nuoto in ogni stagione è un ottimo stimolo alla circolazione, rafforza il sistema immunitario, consente di bruciare calorie e riduce lo stress, sempre calibrando le possibilità di ciascuno.

Danilo Ghio





Un buon gruppo di appassionati ha inaugurato, con una nuotata, ormai fuori stagione, la nuova “piscina” che ha un contesto così straordinario.