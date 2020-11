Castiglione: 30enne cade da muro, grave in elicottero al San Martino

Un trentenne, cade da muraglione a San Pietro di Frascati a Castiglione Chiavarese, in val Petronio. Immediato intervento del 118 con la Croce Rossa di Riva Trigoso. Il giovane uomo, privo di conoscenza, è staro stabilizzato e, gravissimo e in codice rosso, affidato all’elicottero Drago dei vigili del fuoco di Genova che lo ha trasferito al pronto soccorso dell’ospedale San Martino. Sul posto per accertare dinamica e cause dell’incidente anche i carabinieri.