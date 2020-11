Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo

Il Comune di Camogli partecipa alla “Giornata Mondiale del Diabete”.

La Giornata Mondiale del Diabete (World Diabetes Day), creata dalla Federazione Internazionale del Diabete (IDF) e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 1991, è una giornata di sensibilizzazione su questa malattia.

Si tiene ogni anno il 14 novembre, data di nascita del fisiologo canadese Frederick Grant Banting, che, nel 1921, scoprì l’insulina insieme a Charles Herbert Best, trasformando così il diabete da malattia mortale a malattia controllabile.

In questa data più di 60 paesi aderiscono alla campagna illuminando di blu diversi monumenti nel mondo, come un segno di speranza per le persone che convivono con questa malattia e verso coloro che sono a rischio di svilupparla.

Il Comune di Camogli “illumina di blu” piazza Gaggini a Ruta che guarda verso il mare e l’orizzonte.

