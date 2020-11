Camogli: a gennaio il ripristino di via Colombo

Colonna dopo colonna, soletta dopo soletta, proseguono i lavori per costruire i box interrati sotto via Colombo a Camogli. La via dedicata allo scopritore dell’America, dovrebbe essere ricostruita ed entrare in funzione entro gennaio 2021. Poi inizierà la seconda parte imponente dei lavori di scavo nella zona prossima alla ferrovia dove la strada alternativa, oggi in uso per la viabilità pubblica, diventerà pista riservata ai camion che porteranno via i detriti (sempre più roccia).

Nelle foto una visione panoramica del cantiere; il livello più basso dello scavo, i tecnici del cantiere che fanno il punto