Avegno: “Area ex oleificio, un progetto la riqualificherà”

Da Franco Canevello, sindaco di Avegno, riceviamo e pubblichiamo

Come è noto recentemente si sono avviati i lavori di riqualificazione dell’area sita in Avegno, via dell’artigianato, meglio nota come “area ex oleificio Capurro ” dal suo omonimo proprietario Prof. Ezio Armando Capurro! Tale attività è il frutto dell’iniziativa del legittimo proprietario e da accordi con questa Amministrazione!

Sul possibile futuro utilizzo dell’area una volta terminata la riqualificazione fatto salvo le legittime aspirazioni della proprietà, la nostra amministrazione ha ritenuto di dover intervenire, infatti con la legge regionale numero 23/2018 la Regione Liguria ha introdotto nella pianificazione regionale la rigenerazione urbana, quale occasione per intervenire in aree dequalificate e dequalificanti il loro intorno.

A seguito del concorso bandito dalla stessa Regione ai primi del 2020, il Comune di Avegno si è aggiudicata la possibilità di intervenire, dal lato della pianificazione urbana, sul proprio territorio attingendo da finanziamenti esterni; l’occasione è quella di apportare adeguate modifiche alle aree che necessitano di una complessiva riorganizzazione sotto questo aspetto, l’area che in ambito comunale maggiormente necessita di tale operazioni è quella dell’ex oleificio Capurro e del suo immediato intorno; la collocazione all’interno del distretto di trasformazione, definita dal Puc vigente, non ha condotto ai risultati sperati in merito ad una complessiva modificazione verso un sistema più evoluto ed equilibrato, lasciando il sito nell’attuale stato di abbandono.

Trattandosi di un’area baricentrica per il territorio comunale si comprende l’importanza strategica che assume, sia dal punto di vista di immagine sia sotto l’aspetto ambientale. Se da parte della proprietà si avverte la necessità di procedere ad un primo intervento di riordino, per mezzo della complessiva demolizione dei volumi presenti, è opportuno individuare una normativa che ne attualizzi le possibilità di intervento, andando a modificare le regole normative attuale.

È compito della pianificazione territoriale, a questo punto, definire le modalità di attuazione ed individuare le funzioni che al giorno d’oggi possono valorizzare lo stato in essere, invertendo la tendenza signora avvertita di un’aria in disuso, apportatrice di disagio al fine di condurla verso un sistema organizzato in grado di restituire il valore di immagine che questo sito deve avere.

Trattandosi di un’area più ampia di quanto sia la proprietà dell’ex oleificio, le ricadute sul sistema territoriale assumono una notevole rilevanza; le basi stabilite dalla variante urbanistica come detto possibile a seguito dei finanziamenti regionali, definiscono le basi sulle quali un futuro progetto ne permetterà la valorizzazione.