Sestri: Centro di raccolta e Mercato del riuso, nuove modalità

Mantenere aperti il Centro di raccolta urbano e il Mercato del riuso di via Salvi, continuando a garantire un servizio sicuro e accessibile per tutti i cittadini. È questo l’obiettivo con cui il Comune di Sestri Levante, in collaborazione con il gestore Docks Lanterna, ha deciso di riorganizzare a seguito della categorizzazione della Liguria in zona “arancione” in modo da proseguire entrambe le attività nel rispetto delle norme sanitarie vigenti.

Resta quindi aperto il Centro di raccolta per tre giorni alla settimana: nelle mattinate di martedì e sabato dalle ore 8.30 alle ore 12 e il giovedì pomeriggio dalle ore 14 alle ore 17.30. L’accesso è libero per tutti i residenti, senza obbligo di prenotazione preventiva. Differente la modalità di accesso al Mercato del riuso, che richiede la prenotazione contattando Docks Lanterna al numero verde 800 352 650 attivo nelle mattine di martedì e sabato e il giovedì pomeriggio seguendo gli orari del Centro di raccolta. Entrambi i servizi resteranno chiusi nella giornata di domenica.

I visitatori potranno accedere sia al Centro che al Mercatino presentando un documento di riconoscimento valido: non sarà permesso l’ingresso a chi non indossi correttamente la mascherina e i guanti di protezione. L’applicazione delle disposizioni di sicurezza sarà garantita direttamente da Docks Lanterna.

Il Centro del Riuso rappresenta uno spazio dove portare ciò che non si usa più ma che può ancora essere utile. Infatti si possono portare e quindi prelevare, gratuitamente, beni di consumo in buono stato d’uso, di conservazione ed igienico, che possono essere riutilizzati. Il Centro del riuso è uno spazio a disposizione di tutti i cittadini che sostiene la diffusione di una cultura del riuso dei beni basata su principi di tutela ambientale e di solidarietà sociale, promuovendo il reimpiego ed il riutilizzo dei beni usati, prolungandone il ciclo di vita.

Resta attivo anche l’Infopoint di Docks Lanterna in Valle Ragone 18/B, a cui rivolgersi per la consegna dei kit per la raccolta differenziata. Lo sportello è aperto al pubblico il mercoledì pomeriggio dalle ore 15 alle ore 18 e il sabato mattina dalle ore 9 alle ore 12.