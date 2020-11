‘Santa’: “Le edizioni Tigulliana sbarcano negli Usa”

Dallo staff della “Tigulliana” riceviamo e pubblichiamo

Con un’edizione di 128 pagine scritta in inglese, le “Edizioni Tigulliana” di Santa Margherita Ligure hanno pubblicato in questi giorni il libro “Women visionaries, Educators and Writers” dedicato alla figura di alcune donne protagoniste in vari campi e alla conquista dei diritti civili.

Moltissime copie del libro, curato dalla scrittrice Tonia Caterina Riviello, sono arrivate in California, dove l’autrice vive.

Il volume, le cui copie sono comunque disponibili presso il “Punto Incontro della Tigulliana” in Via Belvedere 5 a Santa Margherita Ligure, sarà diffuso negli Stati Uniti per celebrare alcune protagoniste femminili, tra cui Elisabeth Cady Stanton, Susan B. Anthony, ma anche le italiane Maria Montessori e Anna Magnani.

“Per il secondo anno consecutivo, la nostra realtà editoriale ligure sbarca negli Stati Uniti: un risultato importante anche per i liguri nel mondo”, dichiara il Presidente di “Tigulliana” Andrea Delpino.

“Ma l’attività culturale della Tigulliana non si ferma, nonostante il difficile momento di pandemia: molti altri titoli hanno sono usciti e altri sono in programma. Proprio in questi giorni hanno visto la luce: l’antologia dell’Accademia San Giorgio, un elegante catalogo artistico-fotografico di 130 pagine interamente a colori e un libro che raccoglie le fotografie di oltre sessanta autori della Tigulliana”.

Aggiungiamo che, da oltre 50 anni, “Tigulliana” pubblica il periodico bimestrale “Bacherontius” e da 43 anni promuove il Premio Letterario Internazionale “Santa Margherita Ligure-FrancoDelpino”.

Dunque: uno sguardo al territorio e uno in campo nazionale, se non addirittura internazionale.

Nella foto: la copertina del libro di Tonia Caterina Riviello dedicato ad alcune donne protagonisti, scritto in inglese e diffuso in California.