‘Santa’: “Che c’entrano i cannoni con Villa Durazzo?”

Dall’ufficio stampa “Progetto Santa insieme con Voi” riceviamo e pubblichiamo

Appare evidente che in periodo di pandemia il Sindaco preferisce i cannoni ai tamponi. Ci riferiamo allo scempio che si sta compiendo a Corte dove i cannoni, presumibilmente di epoca napoleonica, sono da secoli interrati verticalmente, come bitte, a delineare il percorso della passeggiata. Ieri il quartiere si è svegliato con escavatori che li stavano dissotterrando per – a quanto si dice – spostarli a villa Durazzo con l’intento di “valorizzarli”. Bene.

Siamo stufi di un Sindaco che interpreta il suo ruolo istituzionale come fosse un gioco da tavolo, “il piccolo arredatore urbano”, dove, quando hai finito, riponi il tutto nella scatola e i danni fatti si potranno rimediare alla prossima partita. Qui no. Qui siamo nella realtà. È ora di dire basta, Signor Sindaco, la città non è il suo giocattolo.

(Foto di Franco Borlenghi)