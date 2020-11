L’altra sera, avvertiti dai familiari che non riuscivano a contattarla, i sanitari del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco di Chiavari si erano recati sere fa in via monsignor Vattuone a Riva Trigoso. I sospetti erano fondati. Aperta la porta, i vigili del fuoco si sono trovati davanti al corpo privo di vita di Dionisia Ghio, 79 anni, morta forse da un paio di giorni, per cause naturali. La notizia ha toccato profondamente gli abitanti che la conoscevano e stimavano.

g