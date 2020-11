Regione: sconti agli over 65 nei supermercati in alcune fasce orarie

Dalla pagina facebook di Giovanni Toti (la notizia l’abbiamo pubblicata già ieri ed ha suscitato reazioni anche sdegnate)



“Sconti&Sicurezza dai 65 anni”: ecco un’altra misura concreta che abbiamo messo in campo per proteggere i nostri anziani e le persone più fragili, che i dati ancora una volta confermano essere i più colpiti dal virus. Dalla prossima settimana gli over 65 avranno sconti dal 5% al 10% nei supermercati e in tante attività economiche in tutta la Liguria, all’interno di specifiche fasce orarie, in modo che vadano a fare la spesa quando c’è minor affluenza e siano così più tutelati.

A chi continua a negare la realtà, noi rispondiamo con aiuti concreti per chi rischia di più: così facciamo il bene dei cittadini, dei nostri anziani e combattiamo il virus. — a Liguria, Italy.