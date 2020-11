Recco: da giovedì 19 sanificazione delle strade comunali

Dallo staff di Carlo Gandolfo, sindaco di Recco, riceviamo e pubblichiamo

Il sindaco di Recco Carlo Gandolfo ha disposto uno speciale intervento di sanificazione delle strade dell’intero territorio comunale. Le operazioni avranno inizio il 19 novembre per proseguire nei giorni successivi mettendo in sicurezza tutte le strade. Gli uomini e i mezzi di Amiu saranno operativi raggiungendo progressivamente e in tempi rapidi tutti i quartieri cittadini per igienizzare marciapiedi, strade, piazze, porticati e, in generale, tutti gli ambienti pubblici della città.

“Raccomandiamo alla popolazione di collaborare per agevolare lo svolgimento delle operazioni – dicono il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore all’ambiente Edvige Fanin – considerato che, a causa del diffondersi della seconda ondata del contagio da Covid 19, occorre avviare ogni attività utile a garantire un’azione di prevenzione e riduzione del rischio”.

Il 19 novembre la sanificazione partirà da via Roma, incrocio via XX Settembre fino alla rotonda Biagio Assereto, per proseguire in via XX Settembre, via Vittorio Veneto, via Fiume, piazzale Mazzini. Le operazioni si svolgeranno tra le ore 4 e le 8 del mattino. Continuano anche le attività di normale spazzamemto meccanizzato e di sfalcio delle cunette come previsto da una accurata programmazione .