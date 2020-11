RASSEGNA STAMPA. Contagi e controlli a tutto covid

Oggi, venerdì 13 novembre, auguri a Diego. Mercati settimanali: Chiavari; Framura; Santa Margherita Ligure. Parole: riposto (ben nascosto e riparato con una punta di segreto e di recondito; ambiente dove si ripongono generi alimentari; in marina locali adibiti a servizio). Proverbi: “Gente di marina frega e cammina”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Emergenza covid: “La pandemia non si ferma, in un giorno 85 nuovi casi”; “Scatta il giro di vite, controlli e multe” (Commento. Ma non avvenivano già prima?); “Recco amplia le zone rosse”; “A Chiavari i vigili verificano le residenze”; “Case di riposo, cresce l’allarme; boom di positivi in 9 strutture”; “Tamponi a Portofino per 120, tutti negativi”; “Test veloci in Comune, via libera a Chiavari”; “I sindaci dell’Asl chiedono di conoscere la situazione”; “Telefonate agli anziani, si cercano volontari”.

Covid economia: “Il mercato? Affari scarsi e distanziamento difficile”; “A Recco mercato del lunedì, forte rischio inquinamento”; “A Sestri Levante, aiuti online ai negozi”. Neve: da domenica obbligo di catene a bordo alle auto nell’entroterra. Nassiriya: Omaggio ai Caduti in diversi Comuni.

Chiavari: vaccini antinfluenzali, scorte quasi esaurite. Chiavari: Beatrice lancia la maglietta T pesto. Chiavari: alla scoperta dei soprannomi.

Rapallo: sì della giunta a dragaggio e nuova spiaggia. Santa Margherita Ligure: si restaurano gli antichi cannoni.

Recco: opere pubbliche per 9 milioni. Avegno: si abbattono i capannoni dell’oleificio Capurro.

Mezzanego: forno del panificio riacceso dopo 20 anni, alimentato con gusci di nocciole.