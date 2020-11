Rapallo: sabato apre Unieuro, presto anche a ‘Santa’

Da Unieuro Rapallo riceviamo e pubblichiamo

L’attesa sta per terminare : Sabato 14 Novembre Unieuro City aprirà il suo primo punto vendita a Rapallo, in c.so Matteotti 68.

“Batte, forte, sempre”

Con questo slogan ed il cuore, simbolo del brand, Unieuro sbarca a Rapallo grazie all’idea e all’impegno di Paolo De Giovanni, giovane imprenditore locale che ha studiato e messo in pratica un progetto commisurato alle dimensioni e alle esigenze di mercato della città, aprendo un’attività a marchio Unieuro, azienda leader della grande distribuzione per elettronica di consumo ed elettrodomestici.

Con l’apertura di questa nuova attività Rapallo potrà avvalersi di un servizio innovativo, attraverso uno store dedicato alla vendita ed uno showroom espositivo, con un’attenzione particolare allo staff, per il quale è stato selezionato personale proveniente dalla zona.

Nei due locali di c. so Matteotti ai civici 68 e 51 saranno disponibili prodotti di informatica e hi-tech, televisori di ultima generazione, smartphone, tablet ed accessori per la telefonia, piccoli e grandi elettrodomestici delle migliori marche, e saranno inoltre attivi i servizi di consegna e assistenza a domicilio.

Unieuro City Rapallo sarà, a pieno regime, un’attività “GLOCAL”, legata alle specificità del territorio ma proiettata nel web attraverso l’e-commerce con la possibilità di acquistare online e ritirare presso il punto vendita ed una novità legata all’emergenza Covid : prenotazione e visita al negozio su appuntamento, per una esperienza di acquisto in tutta sicurezza.

E le novità non finiscono qui! Presto Unieuro sbarcherà anche a Santa Margherita Ligure!

Stay tuned!