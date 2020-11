Rapallo: “Parco nazionale di Portofino, opportunità irrinunciabile”

Dal circolo PD Rapallo, a firma del segretario Gianluca Cecconi, riceviamo e pubblichiamo

In questi giorni la nostra città è “assediata” dai tanti cantieri che nel giro di poche ore sono spuntati come “funghi”.

Siamo lieti nel vedere l’Amministrazione così attiva anche se questi interventi tanto sbandierati dal Sindaco, non sono altro che una normale ordinaria amministrazione del territorio!

Ci auguriamo come PD che i lavori finiscano presto di modo che Rapallo possa usufruirne senza troppi disagi.

Tutto questo non ci dispensa da fare alcune osservazioni: purtroppo girando per le vie principali vediamo giorno dopo giorno, negozi chiusi e sfitti e qualcuno in vendita, segnale questo che indica che la situazione immobiliare è in crisi.

Per rilanciare il commercio bisognerebbe incidere su molti fattori quali ad esempio: gli affitti che spesso sono troppo alti, la mancanza di concertazione con le categorie, creare “tavoli” permanenti di confronto, per trovare un modo per evitare che la città perda questo tessuto importante anche per il presidio del territorio.

Turismo, ambiente, ci stiamo pensando?

La cura del territorio potrebbe offrire opportunità per nuove professionalità, vedi ad esempio l’estensione del Parco Nazionale di Portofino anche nel nostro comune, opportunità alla quale non possiamo rinunciare. Progetti questi concreti per utilizzare al meglio contributi europei.

Dobbiamo anzi chiediamo che si diano risposte adeguate per iniziative di grande respiro, per dare ai fabbisogni della nostra città una risposta e lo dobbiamo cominciare a fare fin da ora!

+Turismo+Ambiente+lavoro; tre punti semplici ma complementari fra loro.