Insolito incidente nel pomeriggio a Rapallo uno scooterista è finito con il mezzo nella vetrina di una società di assicurazione. L’incidente in corrispondenza dello stadio Macera. Intervento del 118 e della Croce Bianca che ha trasportato il centauro in codice giallo al pronto soccorso di Lavagna. Presente la polizia municipale per constatare dinamica dell’incidente, cause e danni.