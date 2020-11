Pignone: “Migliorata la linea elettrica pubblica”

di Guido Ghersi

Una rete elettrica più innovativa, smart e resiliente nel paese di Pignone, in Media Val di Vara. Tutto ciò grazie ai lavori di potenziamento di “Enel Distribuzione”, in programma nella prossima settimana.

La società del “Gruppo Enel” dalle 10 alle 15 di ieri ha effettuato un intervento di manutenzione potenziamento e sicurezza del sistema elettrico. I tecnici dell’azienda elettrica, in collaborazione con un’impresa specializzata, hanno tagliato i rami delle piante che interferivano con la linea elettrica, al fine di evitare che piante ad alto fusto cadano sulla rete a media tensione, causando guasti ed interruzioni.