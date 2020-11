Questo pomeriggio alle 14.30 un settantenne è caduto per cause imprecisate dalla finestra situata al secondo piano. Il fatto in Fontanabuona ad Orero. Sul posto il 118 con la pubblica assistenza della Croce Rossa di Cicagna. Il paziente, politraumatizzato è stato trasferito in codice rosso con l’elicottero Drago dei vigili del fuoco di Genova al pronto soccorso del San Martino.

Presenti i carabinieri per chiarire le cause della caduta.