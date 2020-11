Ne: domenica l’ingresso di don Luca Sardella (in diretta a Telepace)

Domenica alle 15.30 don Luca Sardella prende possesso, a Ne, delle parrocchie di Santa Maria, di San Martino di Caminata e dei Santi Cipriano e Giustina di Sambuceto, guidate negli ultimi cinque anni da don Andrea Buffoli.

La celebrazione della presa di possesso delle parrocchie verrà trasmessa domenica in diretta su Telepace 4 al canale 218 del digitale terrestre. in questo modo data l’impossibilità di spostarsi a causa delle restrizioni anti covid, potrà partecipare alla cerimonia, seppur a distanza.

Don Luca Sardella è stato nominato anche Aiuto pastorale della Zona pastorale di San Salvatore di Cogorno, in affiancamento a don Maurizio Prandi.

L’impegno di don Luca si alternerà tra la Diocesi di Chiavari e Roma, dove si recherà alcuni giorni alla settimana per proseguire gli studi di Diritto Canonico alla Pontificia Università Lateranense.

Continuerà il suo servizio di Assistente diocesano del Settore Giovani dell’Azione Cattolica, mantenendo anche l’incarico di Docente del corso di “Mezzi di Comunicazione Sociale” all’Istituto Superiore di Scienze Religiose della Liguria e la collaborazione come giornalista del quotidiano Avvenire.