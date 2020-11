Monterosso cerca il comandante della polizia locale

Dall’ufficio comunicazione di Monterosso al Mare riceviamo e pubblichiamo

In data 10 novembre 2020 sulla Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami n° 88, è stato pubblicato il Bando di concorso pubblico per esami e titoli per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n.1 posto per Istruttore Direttivo di Polizia Locale con funzioni di Comandante – categoria giuridica “D” posizione economica “D1”.

Tra i requisiti di partecipazioni è richiesto il possesso della patente A, il possesso del Diploma di Laurea in Giurisprudenza vecchio ordinamento o Laurea Specialistica, Laurea Triennale in Scienza dei Servizi Giuridici, Laurea Triennale o Specialistica in Scienze Politiche.

La scadenza per presentare la domanda è fissata entro e non oltre le ore 13:00 di Giovedì 10 Dicembre 2020.

Il modulo allegato potrà essere presentato utilizzando una delle seguenti modalità:

Consegnato direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Monterosso al Mare, sito al 2° Piano di Piazza Garibaldi 35

Inviato all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a protocollo@pec.comune.monterosso.sp.it

Spedito a mezzo raccomandata postale, in busta chiusa, con avviso di ricevimento a Comune di Monterosso al Mare, Piazza Garibaldi – 19016 Monterosso al Mare.

Le procedure selettive, attualmente sospese come disposto dal DPCM del 3novembre 2020, saranno comunicate tramite sito istituzionale www.comune.monterosso.sp.it