Lettere/ “La vendetta di noi vecchi, improduttivi e ghettizzati”

Da Raimondo Zucca riceviamo e pubblichiamo

Sono un vecchio di 86 anni improduttivo, vedovo e probabilmente imputato, a mia insaputa, per sottrarre l’assegno della pensione all’Inps; in fin dei conti i contributi versati in tanti anni di lavoro sono acqua passata. Colpevole anche di essermi sottratto al ricovero in una casa di riposo dove gli anziani muoiono più facilmente; non per colpa loro, dei loro acciacchi, ma di chi, incapace, non impedisce che il contagio arrivi all’interno di queste a volte inospitali case di riposo.

Oggi ho la consapevolezza di essere un peso per la società, né mi consola sapere che persone che potrebbero essere miei figli se fossi diventato padre a 21 anni, sono considerati altrettanto improduttivi.

Noi vecchi, parassiti della società, salvo aiutare i figli a pagare l’affitto, i nipoti a fare il corso di lingua russa e ad arricchire medici specialisti e farmacisti, guardiamo con compassione questi politici che ignorano il fatto che diventeranno vecchi e improduttivi a loro volta e saranno considerati degli inetti.

Ieri ci dicevano che bisogna chiudersi in casa e non uscire; oggi ci fanno uscire più volte al giorno: in una fascia per comprare il pane con lo sconto; in un’altra al pomeriggio con un altro sconto su atri prodotti. Ma volete proteggerci dal contagio o spingerci a infettarci? Ci sarebbero mercati aperti, in determinate ore, per accogliere solo i vecchi; il che in noi improduttivi evoca scenari terribili.

Con alcuni coetanei, anche loro vedovi, improduttivi ma autosufficienti (ma questi politici alla nostra età lo saranno?) ci incontriamo e, rigorosamente muniti di mascherina, congiuriamo pensando ad una vendetta. Se ci sposassimo con una ragazzina, magari immigrata, per fregare l’Inps e far vivere, oltre la nostra morte, l’assegno sia pur parziale della nostra sudata pensione?