Lavagna: parcheggi gratis e red carpet, la città si prepara al Natale

Dalla segreteria del Sindaco di Lavagna riceviamo e pubblichiamo

Questa mattina l’ Assessore Delegato al Commercio Danilo Bersaglio e il Vice Sindaco Elisa Covacci hanno incontrato alcuni rappresentanti del CIV “Centro Storico” di Lavagna al fine di comunicare alcune importanti decisioni assunte dall’ Amministrazione Comunale di Lavagna per contribuire all’ Organizzazione dell’ imminente “Periodo Natalizio in tempo di Covid.”

Ecco quanto è stato stabilito :

Da lunedì 16 novembre sino a mercoledì 06 gennaio i parcheggi a pagamento saranno gratuiti

Concessione di un contributo economico pari ad euro 1.500,00 per l’ installazione delle luminarie.

La posa in opera di una passatoia rossa in via roma

La concessioni di spazi esterni ai negozi per consentire l’ utilizzo degli stessi per esposizione di merci e/o prodotti.

Contributo economico di euro 500,00 per l’ allestimento del tradizionale mercatino “antigagge e demoe”

L’ Assessore Danilo Bersaglio ritiene che “ suddette iniziative rappresentano un importante gesto di collaborazione tra Comune di Lavagna e CIV .

Le Festività Natalizie hanno sempre rappresentato un momento importante non solamente per il Nostro tessuto commerciale ma anche e soprattutto per l’ intera cittadinanza e le sue tradizioni. Purtroppo, quest’anno, il prolungarsi di questa terribile pandemia rischia di paralizzare la gioia dell’ arrivo dei giorni di Festa ; è indispensabile pertanto la collaborazione e l’ impegno di tutti per trascorrerle il più serenamente possibile.