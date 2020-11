Lavagna: Futura, avvio dei percorsi culturali

Da Aurora Pittau, Rina Seminaroti, Mario Fato, Princi Ratti e Giovanni Sanguineti, direttivo Futura, riceviamo e pubblichiamo

A fine Ottobre sono stati avviati i percorsi culturali e le iniziative da parte dell’Associazione Futura aps Lavagna, secondo gli obiettivi in statuto.

L’associazione infatti persegue, senza alcun scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l’esercizio, in via principale, di attività di interesse generale. tendenti al coinvolgimento e alla partecipazione attiva dei cittadini alla vita collettiva, in attuazione dei valori di democrazia, uguaglianza, trasparenza, solidarietà e sussidiarietà, secondo quanto previsto dalla Costituzione Italiana, al fine di partecipare alla costruzione del “Bene Comune” di tutti i cittadini, grazie a tante persone volontarie che mettono a disposizione il loro tempo e le loro competenze.

Le attività in presenza, quando saranno permesse, avranno luogo in Corso Genova 131 a Lavagna, nei locali delle Opere Parrochiali di S. Maria Madre, e a San Salvatore , in via alla Basilica 13, che vengono gentilmente messi a disposizione.

Esse riguardano corsi di varie discipline quali: Italiano per stranieri, android, burraco, elementi base di chitarra, cinema e letteratura, cucito, danza, filosofia, fotografia, lingua francese, lingua inglese, macramè, media e comunicazione, pasticceria e arte culinaria, poesia contemporanea, salute e benessere, scienze e astronomia, storia dell’arte, storia delle religioni, storia locale e conversazioni sulla musica. Sono tutti programmati da Ottobre 2020 a maggio 2021, secondo un calendario prestabilito!

Quando sarà possibile, i docenti volontari si renderanno disponibili per un aiuto allo studio per alunni di scuola elementare, medie e superiori, e per altre iniziative sociali, affiancando le attività già esistenti in parrocchia.

Le iscrizioni hanno portato all’Associazione un numero apprezzabile di soci di età matura ma anche di giovani e, d’accordo con loro e con i docenti, l’Associazione ha ripensato il percorso da seguire quando l’ultima ordinanza regionale e il DPCM del 3 Novembre hanno vietato le inziative in presenza per le associazioni socio-culturali.

Allora tutti i corsi sono stati trasformati in videoconferenze dirette attraverso una piattaforma specifica o in lezioni video da inviare agli iscritti attraverso i social.

Al momento tutto funziona abbastanza bene e sono sorprendenti gli sforzi fatti per seguire le iniziative, anche da parte di persone di età. In questo caso appare chiara la solidarietà intergenerazionale dove i giovani spesso hanno aiutato gli adulti per avviarli all’utilizzo dei social a cui magari erano poco avvezzi. Su oltre il centinaio di iscritti pochissime sono le persone che non possono accedere a questi dispositivi e per non lasciarli soli allora subentra il telefono perchè anche una parola via telefono è un elemento di vicinanza molto importante soprattutto in questo periodo difficile di quasi confinamento e di pandemia che continua a incombere su tutti.

Insomma Futura è davvero contenta di quel fil rouge che è riuscita a instaurare con molte persone e di quanto potrà fare con la stima e la fiducia guadagnata in poco tempo a Lavagna e nel Tigullio!