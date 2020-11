Concorso Mieli dei Parchi: sospesa l’edizione 2020

Dal Cea (Centro Educazione Ambientale) del Parco dell’Aveto riceviamo e pubblichiamo

L’Edizione 2020 del Concorso “Mieli dei Parchi della Liguria”, che vede come capofila il Parco di Portofino, è stata sospesa a causa delle misure disposte per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 (DPCM del 3 novembre u.s.); infatti non è stato possibile terminare le procedure di selezione dei campioni in gara e non sarà possibile organizzare la giornata conclusiva del Concorso, che era prevista per domenica 29 novembre presso il Parco di Portofino.

L’edizione 2020 ha visto comunque la partecipazione di numerosi apicoltori e al momento attuale erano rimasti in gara 103 campioni di miele.

Si resta comunque in attesa di conoscere gli sviluppi della pandemia in atto per un’eventuale ripresa della manifestazione.