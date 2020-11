Chiavari: online il bando per morosità incolpevole

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Il comune di Chiavari informa che è stato pubblicato sul sito istituzionale www.comune.chiavari.ge.it il bando per la morosità incolpevole, finalizzato all’erogazione di contributi per la prevenzione dell’esecutività degli sfratti nei confronti delle famiglie morose a causa della sopravvenuta impossibilità di provvedere al pagamento del canone locativo in ragione della perdita, o consistente riduzione, della capacità reddituale del nucleo familiare per i quali è stata attivata procedura di rilascio.



È possibile scaricare tutta la modulistica dalla homepage del sito istituzionale, mentre il termine ultimo per presentazione la domanda è il 9 dicembre 2020, secondo le modalità precisate nel bando stesso.



«Una forma di sostegno importante alle famiglie in difficoltà economica che non sono state in grado di far fronte al pagamento del canone di locazione per un numero di mesi tale da far maturare alla proprietà il diritto alla richiesta di sfratto; un aiuto particolarmente atteso perché il numero dei beneficiari può essere ampliato, anche con attribuzione di ulteriori risorse ai soggetti che abbiano subito, in ragione dell’emergenza COVID-19, una perdita rilevante della propria capacità reddituale» afferma l’assessore ai servizi sociali, Fiammetta Maggio.



https://www.comune.chiavari.ge.it/it/news/avviso-pubblico-per-l-erogazione-dei-contributi-per