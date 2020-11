Chiavari: lettera all’Asl sulle lacune nella gestione covid

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Il presidente della conferenza dei sindaci, e assessore alla sanità del comune di Chiavari, Giuseppe Corticelli, scrive nuovamente al direttore generale Asl4, Bruna Rebagliati, dopo la conferenza in remoto avvenuta ieri a cui hanno preso parte i direttori dei distretti sociosanitari n. 14-15-16 e il sindaco di Sestri Levante.

«Le amministrazioni hanno ricevuto diverse segnalazioni da parte dei cittadini per le molteplici criticità riscontrate nella gestione delle misure ed interventi relativi all’emergenza epidemiologica in corso.

Tra cui i tempi lunghi per l’esecuzione di tamponi anche per chi ha avuto solo contatti con persone positive, la necessità di effettuare tamponi al termine della quarantena, con conseguente prolungamento del periodo di isolamento e la necessità di inserire nell’elenco inviato ai comuni i nominativi dei familiari dei positivi considerati contatti stretti, utili alle forze dell’ordine incaricate di effettuare i controlli.

Ma anche i rischi a cui sono esposti i parenti di persone positive e sintomatiche che si trovano a condividere la stessa abitazione, senza adeguato isolamento o cure da parte degli operatori GSTA – spiega Corticelli – Inoltre, in merito al programma di assunzione di personale a cui ha fatto riferimento in una nota la Dott.ssa Rebagliati, auspichiamo che lo stesso possa contribuire ad un più tempestivo aggiornamento degli elenchi che giornalmente vengono inviati ai sindaci: i comuni ricevono telefonate di persone che comunicano la loro positività e per diversi giorni le stesse non compaiono nei report. Pur comprendendo le difficoltà dell’attuale gestione dell’emergenza, che richiede sforzi da parte di tutti gli operatori e professionisti impegnati, si ritiene doveroso individuare percorsi integrati e comuni, oltre a strutture disponibili per fronteggiare le problematiche attuali in un’ottica di piena collaborazione».