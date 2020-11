Chiavari: Davide Grillo agli Stati generali nazionali dei Cinque Stelle

Dal Movimento 5 Stelle di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Domani, sabato 14 novembre, prende il via la due giorni conclusiva degli Stati Generali del Movimento 5 Stelle , che sono cominciati esattamente un mese fa. Prima attraverso riunioni in videoconferenza , discussioni e documenti elaborati a livello provinciale; in seguito con sintesi e proposte finalizzate con incontri a livello regionale.

Al termine delle riunioni regionali, che si sono concluse lo scorso fine settimana, gli iscritti che hanno partecipato ai lavori hanno scelto i loro rappresentanti .

Per la Liguria tre scelti tra portavoce europei, nazionali e regionali, altri due scelti fra i portavoce comunali e municipali e soprattutto tre rappresentanti votati fra gli iscritti non portavoce.

Uno dei tre iscritti non portavoce delegati per la Liguria a discutere ai tavoli nazionali i documenti messi a punto da ciascuna regione, è Davide Grillo di Chiavari , in rappresentanza di tutto il Tigullio , essendo risultato uno dei tre più votati fra gli iscritti regionali con un percorso durato un mese.

Un mese nel corso del quale oltre 8 mila iscritti al MoVimento 5 Stelle in tutto il paese si sono incontrati e confrontati da remoto in quasi 170 riunioni e mille ore di incontri a livello territoriale, in tutte le regioni e tra gli iscritti all’estero, che hanno consentito a tutti di partecipare e di contribuire a questo percorso. Persone, volti, esperienze, competenze.

Domani per tutto il giorno di sabato 13 e domenica 14 mattina da tutta Italia 305 rappresentanti del MoVimento scelti direttamente dai territori si confronteranno quindi on line. Gli incontri di quest’ultimo weekend inizialmente pensati per essere effettuati in presenza a Roma si terranno invece in videoconferenza. Una decisione obbligata, dovuta alle disposizioni assunte dal Governo e legate alla pandemia in corso.

Questi tavoli lavoreranno separatamente, e nel corso della giornata si alterneranno momenti di plenaria e momenti di suddivisione in piccoli gruppi di lavoro.

A conclusione di tutto questo percorso partecipato, domenica pomeriggio a partire dalle ore 15.30, infine, si terrà un dibattito pubblico trasmesso in streaming sul Blog delle Stelle e sulla pagina Facebook del MoVimento, in cui potranno intervenire le 30 persone che sono state scelte attraverso una votazione on line degli iscritti , per commentare i contenuti del lavoro svolto, avanzare proposte e idee.

Tutti i meetup del Tigullio ringraziano Davide per la passione dimostrata ed il tempo dedicato a questo progetto, gli augurano buon lavoro , fieri di essere rappresentanti al meglio per delineare un sentiero entro il quale il MoVimento 5 stelle proseguirà il suo percorso di rinnovamento, adeguandosi alle nuove sfide che dovrà affrontare il Paese, continuando ad essere motore del cambiamento.