Camogli: servizio di consegna farmaci a domicilio

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo

Il Comune di Camogli, Assessorato ai Servizi Sociali, in collaborazione con i Medici di Medicina Generale, le Pubbliche Assistenze: Croce Verde Camogliese e Volontari del Soccorso di Ruta, e le farmacie di Camogli e di Ruta riattiva il servizio di consegna farmaci a domicilio per la durata dell’emergenza sanitaria Covid 19.

A favore di chi: di anziani e/o disabili residenti a Camogli, soli, privi di rete familiare e sostegni domiciliari, affetti da patologie per cui è consigliato non recarsi negli ambulatori medici e farmacie e persone in quarantena da Covid, privi di rete familiare.

Chi attiva il servizio: il servizio è attivato esclusivamente dal Medico Curante

Come si svolge il servizio: l’interessato non si reca in ambulatorio, si mette in contatto telefonico con il proprio Medico Curante, che valutato l’opportunità di accesso al servizio, fa le prescrizioni necessarie, che trasmette alla Farmacia. Il medico curante indicherà se è “urgente”.

La Croce Verde Camogliese e i Volontari del Soccorso di Ruta, prelevano la busta con i farmaci per consegnarla al paziente segnalato dal Medico Curante. La consegna avviene due volte alla settimana, fatto salvo farmaci salvavita.

Le farmacie mettono in un sacchetto i farmaci e lo scontrino, e indicano “nome cognome indirizzo” e l’importo della spesa corrispondente lo scontrino.

Pagamento: La pubblica assistenza anticipa il pagamento alla farmacia e poi ne chiede il rimborso all’anziano e/o disabile. In caso di pazienti Covid, per cui non si può entrare in contatto, la Pubblica Assistenza anticipa l’importo, solo per l’acquisto di farmaci e non per altri prodotti acquistabili in farmacia, e ad avvenuta guarigione il paziente rimborserà obbligatoriamente l’importo dello scontrino alla Pubblica Assistenza.