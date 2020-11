Automobilismo/ Sport Favale 07 al 2° “Challenge Valpolcevera”

Da Emilio Burlando, www.liguriamotori.it, riceviamo e pubblichiamo

Scuderia Sport Favale 07 in forze al 2° “Challenge Valpolcevera” – 10° Challenge del Lupo. Il sodalizio di Favale di Malvaro, infatti, domenica parteciperà con ben undici vetture alla prova del Campionato Italiano di Formula Challenge, in programma sul circuito di Castelletto di Branduzzo, in provincia di Pavia.

Tra queste, due in grado di ritagliarsi un posto nella “top ten” finale della gara: la Erberth R3 del genovese Andrea Drago e la Elia Avrio ST9 di Giovanni Paone. Sull’impianto pavese si cimenteranno anche i giovani Tiziano Ticci (Citroën Saxo VTS) e Micael Capanna (Citroën AX), che hanno ben figurato nel recente slalom dei Giovi, e le Peugeot 106 dei sempre interessanti Fabio Belmessieri e Luca Tosi. Con loro, il “veterano” Giovanni Accinelli (Seat Ibiza) e Giuliano Bozzo (Fiat 500), alla ricerca di un piazzamento di prestigio.

Il divertimento sarà assicurato anche dalle mitiche “bicilindriche”, che saranno portate in gara da Giorgio Davoli, con la Fiat 500 gruppo 2, e da Marco Galuppini e Antonino Fiordilino, entrambi in lizza con le 500/650 Giannini di gruppo 5. In forse, infine, per problemi personali la partecipazione dell’eventuale dodicesimo pilota portacolori della Sport Favale 07, Michele Solari (Renault Clio RS).