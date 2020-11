Zoagli: Solari segnala alcune criticità

Da Gian Giacomo Solari, consigliere comunale di “Zoagli nel cuore”, riceviamo e pubblichiamo quanto protocollato presso il Comune



Oggetto: segnalazione criticità

Con la presente vi segnalo alcuni inconvenienti ai quali penso sia da intervenire onde evitare i disagi e la pericolosità e precisamente:

– la scalinata che porta dalla galleria alla stazione FS e alla passeggiata a mare necessita di una potatura in quanto i pitosfori ne ustruiscono il passaggio; stesso discorso nella scalinata del Boschetto

– in Via Castello, in coincidenza della deviazione a sinistra, nel lato destro ci sono due pali della luce molto alti attaccati tra di loro, che durante i temporali il più delle volte manca l’illuminazione pubblica. Questo è l’inconveniente minore in quanto sono pericolosi per l’incolumità delle cose e delle persone, essendo in passato caduti dei pezzi.