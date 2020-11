Vittime strada: domenica 15 è la giornata celebrativa

Da Ezio Bressan Vice Presidente AIFVS riceviamo e pu

Dare voce alla Giornata Mondiale del Ricordo delle Vittime della strada

Il prossimo 15 novembre, terza domenica del mese, oltre alla Giornata della Povertà ricorre anche la Giornata Mondiale del Ricordo delle Vittime della Strada, ufficializzata in Italia con la legge 227 del 2017.

La legge impegna le Istituzioni a promuovere “ogni iniziativa utile a migliorare la sicurezza stradale” (art. 1, co. 1). Tenuto conto di questo impegno e del Programma d’azione europeo che indica la sicurezza stradale “responsabilità condivisa”, pertanto ciascuno è chiamato a fare la propria parte, chiediamo ai media di dare voce alla Giornata del ricordo, diffondendo iniziative e messaggi.

Ed anche se il covid-19 quest’anno impone delle restrizioni, non può impedire di onorare le persone care con iniziative religiose, rivolgendo il pensiero alle Vittime, e di sensibilizzazione sociale con messaggi che sottolineino le responsabilità nel mantenimento della strage ed il bisogno di fermarla.

L’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada onlus (AIFVS onlus) presieduta da Giuseppa Cassaniti Mastrojeni, nel promuovere momenti celebrativi d’incontro a livello nazionale nel ricordo delle vittime sacrificali della strada, invita le istituzioni a riflettere sul loro silenzio di fronte alla grave pandemia chiamata strage stradale continua, che miete vittime ogni giorno; è stato chiesto anche un messaggio che sia di impulso operativo per la prevenzione, e inoltre di illuminare in ogni Comune un Monumento o un Palazzo importante e di dedicare alle vittime della strada una via o una Piazza che diventi luogo simbolo nelle ricorrenze