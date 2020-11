Uscio: scontro ambulanza-cinghiale, nessun ferito

Stamane un autoambulanza della Croce Rossa di Uscio, che stava trasportando un paziente al San Martino, ha travolto un grosso cinghiale sbucato improvvisamente dalla vegetazione ai lati della strada. Nell’urto non vi sono fortunatamente stati danni alle persone, ma per motivi di sicurezza il mezzo, danneggiato dell’urto con l’ungulato, è dovuto rientrare in sede, causando un inevitabile ritardo nell’espletamento del servizio. Questo episodio ripropone ancora una volta la rilevanza del problema dovuto alla forte presenza di animali selvatici, come daini caprioli oltre agli stessi cinghiali, che oltre a devastare orti e giardini rappresentano ormai un grave problema per la sicurezza e l’incolumità delle persone e degli utenti della strada, come dimostra l’episodio verificatosi stamattina.

Cinghiale attraversa la strada (Foto d’archivio).