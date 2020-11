Uscio: Colle Caprile, le osservazioni alla variante

Dal sito del Comune di Uscio

Avviso pubblico di informazione in applicazione dell’Accordo con Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale, di cui alla DGR 852/2018, sottoscritto in data 29/10/2018.

Si informa che il Vice Direttore Generale del Dipartimento Territorio, Ambiente, Infrastrutture e Trasporti, con decreto n. 6879 del 6/11/2020 ad oggetto “Accordo di avvalimento sottoscritto con Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale. Adozione della variante al Piano di bacino del torrente Lavagna finalizzata alla riclassificazione della suscettività al dissesto di un’area localizzata nei pressi di Colle Caprile classificata Pg3a nella cartografia del Piano di bacino – Comune

di Uscio (GE)”, ha provveduto all’indizione della fase di pubblicità partecipativa, al fine di consentire l’acquisizione di eventuali osservazioni da parte dei soggetti interessati preventivamente alla definitiva

approvazione, secondo lo schema procedurale previsto dal Decreto del Segretario Generale dell’Autorità di bacino distrettuale n. 49/2018.

La variante interessa il territorio del Comune di Uscio (GE) ed è finalizzata alla riclassificazione della suscettività al dissesto di un’area Pg3a localizzata nei pressi di Colle Caprile.

Copia del decreto di adozione della variante, nonché il presente avviso di informazione, sono pubblicati all’Albo Pretorio del Comune interessato, per trenta giorni consecutivi dal 12/11/2020 all’11/12/2020.

L’avviso è altresì pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale.

Gli elaborati oggetto di variante ed il presente avviso sono pubblicati sul portale regionale www.ambienteinliguria.it, nella sezione dedicata ai piani di bacino.

Durante tale periodo sarà possibile presentare eventuali osservazioni, che dovranno pervenire comunque entro e non oltre il termine sopra citato. Le osservazioni vanno inviate al seguente indirizzo:

Regione Liguria – Settore Assetto del Territorio – Via Fieschi 15, 16121 Genova, anche tramite posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.regione.liguria.it indicando nell’oggetto la dicitura “Osservazioni alla Variante PdB – Frana Colle Caprile, Uscio (GE)”.

A conclusione della fase di pubblicità, gli uffici regionali competenti provvederanno all’esame delle osservazioni pervenute al fine di valutare eventuali modifiche alla variante come attualmente predisposta.

Si segnala infine che, in conformità alle modalità procedurali di cui al DSG n. 49/2018, il decreto di adozione stabilisce che, fino all’entrata in vigore della variante in oggetto, valgono le ordinarie misure di salvaguardia della variante adottata, e si devono pertanto applicare le disposizioni più restrittive tra quelle del piano vigente e quelle della variante adottata.

Il Dirigente

(Ing. Roberto Boni)

avviso pubblico frana Colle Caprile Uscio