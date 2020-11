Sestri: 17 nuovi positivi, ma anche 6 guarigioni

da Facebook Valentina Ghio

Vi fornisco nuovo ‘aggiornamento sulla situazione Coronavirus a Sestri Levante.

Abbiamo 6 guarigioni e 17 nuove positività che portano a 131 le persone attualmente positive in isolamento domiciliare. Restano 15 i cittadini ricoverati nel reparto Covid-19 del nostro ospedale.

La situazione complessiva nella grafica sotto.

Vi aggiorniamo anche sulla situazione della residenza Le due palme, consapevoli che nonostante l’attenta esecuzione dei protocolli gestionali e farmacologici dell’emergenza a cui si e’attenuta la direzione sanitaria, la situazione desta grande preoccupazione per l’evoluzione che il virus puo’avere negli ospiti di RSA.

Attualmente gli ospiti positivi sono 39 su un totale di 67 presenti in struttura.

Dopo più di due settimane dalla prima diagnosi di infezione da Covid-19, una parte degli ospiti ha sviluppato condizioni serie con la comparsa di febbre, peggioramento del quadro neurologico, cardiaco, circolatorio.

Una parte degli ospiti presenta invece sintomi lievi o è asintomantica, oltre ai soggetti rimasti negativi.

In questa seconda fase di sviluppo della pandemia si sono verificati 12 decessi, per la maggior parte dei quali l’infezione da Covid è andata ad aggravare un quadro sanitario già fortemente compromesso.

Contiamo ad oggi sei guarigioni.

In un momento cosi difficile, l’ Amministrazione è vicina alle famiglie degli ospiti della struttura, comprendendo i sentimenti di grande preoccupazione e dolore che stanno vivendo.

Siamo vicini al lavoro degli operatori che stanno affrontando una prova dura e impegnativa.

La struttura, insieme al Comune, ha coinvolto e richiesto supporto a tutti i soggetti competenti perché venga fornito ogni sostegno necessario e ogni intervento utile alla gestione delle complessità presentate. In particolare è stato strutturato un contatto quotidiano diretto sia con l’infettivologo dell’ospedale di Sestri Levante per un confronto costante sulle pratiche terapeutiche sia con la responsabile del servizio di geriatria dell’Asl4 per un monitoraggio continuo dei casi.

Giornalmente i medici della struttura sono a disposizione per fornire informazioni telefoniche ai parenti degli ospiti. Da questa settimana la struttura ha riattivato il servizio di videochiamata con i familiari, ritenendo lo stesso fondamentale sia per gli ospiti, sia per chi è a casa in attesa di notizie sui propri cari.