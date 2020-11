‘Santa’: studio sulla storia dei cannoni cittadini

L’amministrazione comunale di Santa Margherita Ligure intende esaminare e verificare lo stato dei cannoni (di terra) spesso usati sui moli come bitte in diversi comuni del Levante; altre volte esposti su affusti sul lungomare, come a Rapallo, Camogli o la stessa Santa Margherita. Secondo il novelliere José Crovari, i cannoni furono portati a Santa Margherita da Camogli nel 1924.

L’operazione iniziata oggi a Santa Margherita sarà seguita dalla Soprintendenza e si potrà quindi avere un quadro preciso sulla provenienza dei cannoni, secondo alcuni dismessi dai forti genovesi; offerti come bitte ai Comuni o altrimenti destinati alla fusione.

Secondo quanto riferisce l’Ansa, il sindaco di Santa Paolo Donadoni ha dichiarato: “Proseguono i lavori per la valorizzazione e il recupero del nostro patrimonio storico. Santa Margherita Ligure conta una ventina circa di questi cannoni. Un patrimonio artistico, storico e culturale che come amministrazione abbiamo il dovere di preservare”.