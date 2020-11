‘Santa’: Caduti di Nassiriya, la commemorazione

Dal Comune di Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

Commemorazione dei Caduti di Nassiriya (attentato avvenuto il 12 novembre 2003 in Iraq a Nassiriya nel quale persero la vita 28 persone tra carabinieri, soldati dell’esercito, civili, iracheni e rimasero ferite 58 persone) questa mattina a Santa Margherita Ligure di fronte alla lapide dell’omonimo parco di via Madonnetta. Cerimonia a cui hanno preso parte solo il Sindaco di Santa Margherita Ligure Paolo Donadoni, il Comandante della Compagnia Carabinieri di Santa Margherita Ligure Capitano Gianluca Carpinone, il Sovrintendente Capo della Polizia Locale Nicola Iarlori e il Cerimoniere del Comune di Santa Margherita Ligure Gianni Manzone. Si ringrazia Claudio Bozzo per aver suonato Il Silenzio.