Ruta: “Velocità eccessiva in viale Gaggini”

Interpellanza di Agostino Bozzo, consigliere comunale di “Camogli nel Cuore”.

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

preso atto che i cittadini residenti in Viale Gaggini segnalano, con preoccupazione, il grado di velocità delle auto che scendono da Portofino Vetta e in particolare nell’ultimo tratto prima della confluenza del viale con la Via Aurelia, creando notevoli pericoli per chi ivi abita o transita

Interpella

per conoscere se si ritiene opportuna la sistemazione di appositi rallentamenti della velocità nel tratto di detta strada, conforme alle norme di legge e concordati con l’Azienda proprietaria di Viale Gaggini.