Ruta: stato del cimitero, un’interrogazione

Interpellanza di Agostino Bozzo, consigliere comunale di “Camogli nel Cuore”.

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

preso atto che molti cittadini, in particolare residenti nella frazione di Ruta, hanno segnalato il grave stato di degrado del cimitero in Ruta, evidenziando forme di abbandono delle strutture interne in particolare le scale in ferro per raggiungere i loculi in alto che non garantiscono sicurezza

Interpella

per conoscere se si ritiene di intervenire con urgenza per eliminare detto degrado ed offrire maggio sicurezza per chi frequenta il cimitero.