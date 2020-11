Recco: “Opere pubbliche, piano triennale da rivedere”

Da Gianluca Buccilli, capogruppo di “Civica” riceviamo e pubblichiamo

L’emergenza epidemiologica in corso e la successiva (prevedibilmente lunga) fase di convivenza con il virus richiedono una rivisitazione degli spazi urbani e l’adozione di un Piano delle Opere Pubbliche che sappia interpretare le esigenze emergenti e aggiornare le effettive priorità.

Il limite più evidente dello strumento di programmazione votato dalla Giunta è proprio questo: risulta del tutto impermeabile al fatto che nulla sarà più come prima e che alcune realtà (mi riferisco ai giovani, al mondo della scuola, all’associazionismo sportivo, ai soggetti resi fragili da questa congiuntura, ai residenti nelle frazioni) già ora reclamano un’attenzione rinnovata nei contenuti e nella tara dei bisogni effettivi.

Il sindaco e l’assessore ai lavori pubblici dimostrano di non essere sfiorati da alcun dubbio: per loro le priorità restano i parcheggi di interscambio in Via Roma e in Via Liceti (cinque milioni di euro) e l’ulteriore riqualificazione del lungomare (due milioni di euro).

Chiederemo che venga ammesso un confronto nella sede istituzionale, il Consiglio comunale, dove potersi misurare su due visioni evidentemente differenti e per verificare se esiste la volontà dell’amministrazione di cercare il giusto equilibrio nelle scelte di indirizzo.