Recco: “Le mani sulla città” e le critiche del Circolo Pd

Dallo staff comunicazionre del Circolo PD Recco Avegno Uscio riceviamo e pubblichiamo

Le mani sulla città è un film italiano del 1963 diretto da Francesco Rosi

Film di impegno civile, è una denuncia sulla speculazione edilizia dell’Italia degli anni sessanta. Significativa è la didascalia del film che dice: “I personaggi e i fatti qui narrati sono immaginari, è autentica la realtà sociale e ambientale che li produce.”

Abbiamo appreso dalla stampa i deliranti progetti del sindaco di Recco Carlo Gandolfo (nato anche lui nel 1963 come il film di Francesco Rosi) sulla destinazione a inutile cementificazione di buona parte dei finanziamenti destinati al nostro Comune: invece che pensare ad una città bella e vivibile da lanciare nel futuro è rimasto agli anni 80 con ragionamenti vecchi e superati.

Ma quali persone esperte e competenti ha consultato prima di immaginare di metter mano in modo così sbagliato su Recco?

A parte qualche soldo speso per la sistemazione del litorale, leggiamo attoniti che tutti gli altri fondi sarebbero finalizzati alla costruzione di altri autosilos! Già nella scorsa amministrazione il sindaco Capurro ce ne aveva imposto quattro, di cui due con la collaborazione dell’ Istituto di Sostentamento del Clero. Il primo è un mostro ecologico dietro alle scuole, rimasto semi vuoto; l’altro ottenuto dalla trasformazione del campetto parrocchiale dedicato ai giovani ad autosilos pieno di problematiche, quindi semi-vuoto, sul tetto del quale è stato realizzato un’ impianto inutilizzato e attraversato da una strada praticamente inutile!

Poi ne abbiamo subiti altri due: uno mai finito sotto al ponte della ferrovia (ex area marmista) e un altro a raso (posti invenduti) al posto di un bellissimo orto in via Pisa.

Ora basta!

Ci chiediamo dopo questo scempio, per quali ragioni oscure questa amministrazione non pensi a sfruttare quelli già costruiti!

Uno di quelli “nuovi” pensati da Gandolfo eliminerebbe purtroppo l’ultima area (area ex Enel) rimasta libera ove poter realizzare un palazzo polifunzionale in cui inserire la biblioteca e spazi per le associazioni, il volontariato, l’assistenza, la protezione civile.

Tutti spazi essenziali in una città moderna.

Un altro distruggerebbe l’ultima area verde rimasta in centro, il piccolo boschetto con qualche albero di pregio lungo la rampa che porta alla stazione ferroviaria.

Ci chiediamo, con molti dubbi in proposito, quali categorie di persone verrebbero favorite da questi “lavori pubblici che di pubblico hanno ben poco”?

La bassissima qualità degli interventi eseguiti fino ad oggi a Recco, vedi il piccolo ponte di ferro (che ha richiesto quasi due anni per essere terminato), lo scandaloso ripascimento delle spiagge a giugno che ha riempito di detriti e rifiuti l’arenile, l’assurda e brutta sistemazione idraulica sulla strada per Faveto (andare a vedere per credere), il taglio di alberi in passeggiata (e mai sostituiti) induce a preoccuparci seriamente su quali orrori potrebbero venir fuori da un’amministrazione comunale priva di figure competenti come quella attuale.

Possibile che questa amministrazione sia così cieca da non vedere quante e quali altre necessità ha la nostra Recco?

Perché non preoccuparsi della realizzazione di un asilo nido comunale, di verificare la stabilità delle scuole e di risistemarle secondo le nuove esigenze didattiche, di curare i percorsi pedonali e inventare una pista ciclabile, di realizzare un Parco nell’ex-Istituto delle Suore Maestre Pie fruibile da tutta la Cittadinanza?

Chiediamo al sindaco un ripensamento che non costringa il 65 % dei cittadini, che non l’hanno votato, a subire decisioni scellerate e che li vedrebbe costretti ad intraprendere anche azioni legali per fermare tali obbrobri!

Si chieda quale Città pensa di lasciare ai nostri anziani, figli e nipoti!

Vorrà essere ricordato come Attila flagellum Dei: il peggior sindaco che Recco abbia mai avuto?

Su questo specifico argomento e sullo sviluppo futuro di Recco noi del Circolo Democratico avremmo voluto confrontarci con i nostri iscritti, con i nostri elettori e con tutta la Cittadinanza, ma la grave situazione pandemica ce lo impedisce.

Invitiamo quindi tutti coloro che hanno a cuore le sorti della Città a farci pervenire suggerimenti, proposte o critiche attraverso la nostra email

circolopdreccoavegnouscio@gmail.com