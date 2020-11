Recco: conferimento dei rifiuti, la polizia locale sanziona gli illeciti

Dallo staff di Carlo Gandolfo, sindaco di Recco, riceviamo e pubblichiamo

Sono 30 i verbali notificati nel mese di ottobre ai cittadini sorpresi ad abbandonare i rifiuti in strada senza rispettare le norme stabilite dal Comune. Lo fanno sapere il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore all’ambiente Edvige Fanin attraverso il report dei controlli eseguiti dalla Polizia Locale per contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti in strada, o il conferimento in modo irregolare, rispetto a quanto previsto dal regolamento di igiene ambientale.

“I trasgressori continuano ad abbandonare rifiuti ingombranti pur avendo a disposizione il servizio che Amiu eroga gratuitamente, con la possibilità di prenotare attraverso il numero telefonico 010/8980800 il ritiro a domicilio degli oggetti di cui disfarsi. In ogni caso continueremo a controllare e ricordiamo che abbiamo anche raddoppiato i passaggi delle spazzatrici per la pulizia delle strade e delle aree accanto ai contenitori” sottolineano il sindaco Gandolfo e l’assessore Fanin.

Il comandante della Polizia Locale Mirko Mussi fornisce anche il dettaglio delle violazioni amministrative in materia ambientale per il mese di ottobre: 12 per deposito sacchi neri, 12 per abbandono ingombranti e 6 per inosservanza degli orari e dei giorni consentiti. A questi dati si sommano le violazioni contestate dal 27 aprile al 28 settembre 2020: 16 abbandoni di ingombranti, 5 di verde, 1 di cartone, 16 di sacco nero, 16 per inosservanza degli orari di conferimento, 17 per errata modalità di conferimento.