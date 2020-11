RASSEGNA STAMPA Sei decessi in 48 ore, crescono i contagi

Oggi, giovedì 12 novembre, auguri a Renato. Mercati settimanali: Lavagna; Rapallo; Sori. Parole: conferma (prova atta a convalidare definitivamente la verità di un fatto o la giustezza di un giudizio; rinnovamento di un consenso). Proverbi: “Nulla è impossibile”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Emergenza covid: “Sei decessi in 48 ore, crescono i contagi”; “Controlli, la Riviera si blinda”. Covid economia: “I nostri bar e ristoranti sono arrivati al limite, durissima tirare avanti”; “Bisogna contenere le perdite e fidelizzare i clienti”; “Situazione complicata, però meglio provarci piuttosto che stare fermi”; “L’asporto va bene nelle città, in Riviera non può funzionare”; “Frenata dei consumi, aziende in sofferenza”; “Molti clienti arrivano da fuori, la zona arancione è un disastro”.

Moneglia: oggi i funerali a Maurizio Vernengo. Sestri Levante: tre discariche abusive, un unico responsabile. Chiavari: Baliatico, attività mai interrotta con la pandemia. Chiavari: educare nell’era del Covid. Chiavari: al salotto dell’artista c’è Roberta Invernizzi. Chiavari: il Bandolo Social, tocca a Oscar Farinetti. Chiavari: “Il morso del ramarro”, ultimato il casting del film. Chiavari: nuova soluzione all’incrocio tra le vie Millo e Tappani.

Zoagli: droga nel B&B denunciato il titolare. Rapallo: Trattato, cerimonie rimandate. Rapallo: la hit delle scuole, Liceti e Da Vigo super. Rapallo- Santa Margherita-Portofino: accordo per il bus elettrico. Portofino: il vescovo ha benedetto i restauri.