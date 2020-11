Rapallo: “Occorre allestire palestre a cielo aperto”

Dal MoVimento 5 Stelle Rapallo riceviamo e pubblichiamo

“Le normative anti-Covid hanno toccato diverse categorie, tra cui le palestre che hanno dovuto chiudere, seppure temporaneamente, le loro strutture in attesa di tempi migliori. Nonostante il periodo difficilissimo,crediamo sia importante mantenere vivo il mondo dello sport cittadino a vantaggio sia dei praticanti, sia della categoria che offre un servizio importantissimo per la salute e il benessere. Per rispondere alle esigenze delle palestre chiuse la soluzione c’è: basterebbe infatti allestire le palestre a cielo aperto”, dichiara la consigliera comunale Isabella De Benedetti.

“Una possibilità resa fattibile grazie al protocollo d’intesa siglato a livello nazionale tra “Sport e Salute” e l’Anci, che permette l’allestimento di palestre a cielo aperto in aree pubbliche individuate dai Comuni, di cui i cittadini e le società sportive possono usufruire gratuitamente. Rapallo si inserirebbe perfettamente in questo solco, avendola nostra città molti spazi pubblici e in particolare vasti parchi cittadini che possono essere allestiti ad hoc”.“Auspichiamo dunque che anche Rapallo segua questa strada: il progetto è lodevole sia dal punto di vista del rilancio dello sport a favore di tutti, dal bambino al nonno,sia da quello della valorizzazione dei nostri parchi e spazi pubblici cittadini. Che cosa intende fare dunque la Giunta comunale perché anche la nostra città possa dotarsi di palestre all’aperto?”, conclude.