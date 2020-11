Rapallo: incontro per analizzare la situazione covid sul territorio

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Questa mattina, il vice sindaco Pier Giorgio Brigati ha partecipato, in videoconferenza, ad una riunione dei presidenti dei distretti socio sanitari 14, 15 e 16 insieme al presidente della conferenza dei sindaci Giuseppe Cotticelli.

Finalità dell’incontro, analizzare i dati e gli aggiornamenti riguardanti il piano straordinario messo in campo da Asl4 per fronteggiare la recente emergenza pandemica. Nello specifico, sono state valutate le misure attuate per assicurare tempestiva risposta al bisogno di assistenza. Si pensi ad esempio ad un necessario programma di assunzioni di personale aggiuntivo, all’allestimento di postazioni “drive through” per l’esecuzione di tamponi o ancora, all’imminente coinvolgimento dei medici di medicina generale per l’effettuazione di tamponi rapidi presso i loro studi o locali Asl dedicati.

Particolare attenzione è stata infine dedicata alla situazione delle R.S.A. E’ stato deciso infatti, su iniziativa assunta collegialmente di convocare in via telematica, entro dieci giorni, una ulteriore conferenza dei sindaci. L’ordine del giorno sarà dedicato all’analisi della situazione covid sul territorio e all’argomento Residenze Protette. In base all’evoluzione della situazione infatti, verranno attuate misure specifiche e mirate per garantire la massima sicurezza degli ospiti e degli operatori sanitari delle strutture.